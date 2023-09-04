В «Укрзализныце» утром 4 сентября предупредили, что «в связи с внештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса-Днепр».
«Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания», – отметили в «Укрзализныце».
Также в Укрзализныце уточнили, что прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия.
«94 поезда Укрзализныци продолжают движение по графику», – заверили в «Укрзализныце».
Добавим, ранее в Сети появилась информация, что ночью в Одесской области сошел с рельсов пассажирский поезд Одесса – Днепр.
Предварительно никто не пострадал.
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