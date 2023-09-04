Подорожание цены на этот стратегический продукт наблюдается не только в Украине, но и во всем мире.

В последний месяц в Украине цены на многие продукты питания постоянно растут, и новейшее подорожание касается такого популярного продукта, как сахар. Эксперты указывают некоторые причины, которые приводят к увеличению цены на этот стратегический продукт.

Подорожание сахара наблюдается не только в Украине, но и во всем мире. Основная причина заключается в решении Индии запретить экспорт сахара в другие страны, начиная с октября. Эта решительная мера принята из-за засухи, снизившей урожайность сахарного тростникового сырья в стране.

Недавно Украина также запретила экспорт сахара летом, и этот запрет будет действовать до 15 сентября во избежание дефицита продукта.

Это может привести к увеличению цены сахара на 2-3% до окончания старого урожая, которое ожидается примерно в ноябре. Поскольку сахар будет нуждаться в хранении зимой, а стоимость электроэнергии также будет расти, цены могут повыситься еще больше.

Эксперты рекомендуют не создавать искусственный спрос и не скупать сахар с полок магазинов. Однако держать пару килограммов сахара в запасе может быть полезно, особенно если вы занимаетесь консервацией и выпечкой.

В настоящее время средние цены килограмма сахара в супермаркетах составляет около 34,05 гривен, но в некоторых магазинах цены могут быть ниже.

Источник: finance.today.

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