Известны телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" признался, что едва не умер в одной из экспедиций.

Популярный украинский журналист, автор и ведущий шоу о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, как едва не погиб на съемках во время одной из экспедиций.

На ютуб-канале "Мир наизнанку" вышла программа, в которой Дмитрий Комаров и его оператор Александр Дмитриев рассказали о закулисье своих экспедиций и показали то, что обычно остается за кадром смонтированных выпусков.

Как оказалось, после многих очень опасных ситуаций, связанных непосредственно с переездами, съемками и общением с представителями разных национальностей, культур, военными и дикими племенами, Дмитрий Комаров едва не умер в банальной бытовой обстановке. Это случилось во время экспедиции в Пакистане, он жил в небольшом домике в горах, где нет отопления.

"Чуть не произошла трагедия, когда я реально чуть не погиб. Там нет отопления, поэтому там тепло обеспечивает буржуйка, в этих местах очень холодно и протопить комнату непросто. Я каждую ночь растапливал буржуйку, каждые два часа я просыпался по будильнику и подбрасывал дрова. И вот этой ночью что-то пошло не по плану, и выжить мне помог, по сути, мой организм. В полной темноте я почувствовал, что у меня колет горло", - вспомнил ту ночь Дмитрий Комаров.

По словам телеведущего, оказалось, что буржуйка вышла из строя и помещение, где он спал, начало быстро наполняться дымом и копотью. Сначала Дмитрий Комаров сквозь сон подумал, что ему показалось, и просто начал еще больше укрываться.

"Ну вот если бы я тогда заснул, то сегодня я бы вам уже ничего не рассказывал. Это был бы конец, это был бы мой последний сон. Я включил фонарик и понял, что комната полностью задымлена. Отошла труба от буржуйки, и весь дым заходил только в комнату. И в таких ситуация, если засыпаешь, то уже не просыпаешься", - рассказал Дмитрий Комаров.

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