Мобилизация в Украине будет длиться до 18 ноября, поэтому адвокат решила рассказать о повестках, выданных по месту жительства военнообязанных.
Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко заявила, что согласно законам Украины, представители ТЦК и правоохранители имеют право вручать повестку по месту жительства, в частности, в разгар мобилизации в Украине.
По ее словам, в период действия мобилизации в Украине представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию двора или в квартиру для вручения повесток.
Однако, проникновение работниками ТЦК в квартиру или дом возможно в пределах установленных законодательством процедур для вручения официальных документов, в том числе, повесток на призыв в период мобилизации в Украине.
Так, представители ТЦК могут посетить жилье человека с целью вручения повестки, но они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия.
Гражданин имеет право проверить эти документы.
"Так а чего же ТЦК не ходит по домам депутатов, олигархов. Короче вы решили сделать законы для простых людей одни а для высоко поставленных лиц другие. Жаль что для этого даже адвокаты против простых людей. Позор",
"Слуги народа классные принимают законы, скоро на е**от узаконят, нежно сказано могут зайти в дом, скоро без проблем будут вываливать двери и ловить призывника. Думайте о мире...", - пишут украинцы в комментариях.
Джерело: РБК.
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