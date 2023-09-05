Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала кадры, от которых сжимается сердце.

Ольга Сумская приехала со спектаклем в Макаров - поселок городского типа Бучанского района Киевской области. Напомним, что бои за Макаров начались сразу после вторжения России в Украину.

Освободить территорию всей Макаровской общины удалось 1 апреля 2022 года, но российские оккупанты успели разрушить в Макарове более 200 домов. Более 600 домов были повреждены. Жертвами окупантов стали более ста мирных жителей.

Ольга Сумская решила показать, как сейчас выглядит дом культуры в многострадальном Макарове.

По словам Сумской, потолка после обстрелов не было, а все стены съел грибок.

«Вот Макаров, дом культуры. Посмотрите. Это после всех событий страшных, вот такой страшный грибок. Люди все, кто может помогают восстанавливать и бороться с этим ужасным грибком. Макаров… Вот посмотрите, что делается. Ужас, просто ужас. Боже-боже», - комментирует кадры из дома культуры Ольга Сумская.

Ольга Сумская также отметила, что в Макарове был настоящий ад.

Напомним, что у Ольги Сумской две дочери – Анна Борисюк и Антонина Паперная.

Старшая дочь Ольги Сумской Паперная живет в Москве вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем и двумя детьми. Конечно, о войне Антонина молчит. Более того, дочь Ольги Сумской продолжает строить карьеру в РФ и снялась в российском сериале "Холодное блюдо".

Дочери Сумской отдали роль главной героини.

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Также сообщалось, что Ольга Сумская с болью высказалась о дочери, которая живет в Москве.

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