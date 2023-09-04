Відома актриса Ольга Сумська показала у соцмережі фото з колишнім чоловіком та старшою дочкою від нього.

Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська, яка з початку війни волонтерить та бере участь у благодійних заходах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Ольга Сумська показала у сторис кадри зі своєю старшою донькою Антоніною Паперною та колишнім чоловіком Євгеном Паперним.

Як виявилось, новий пост у соцмережі Ольга Сумська приурочила до дня народження колишнього чоловіка та колеги українського актора Євгена Паперного, від якого свого часу народила доньку Антоніну.

"Вітаємо нашого Євгена Васильовича! Многая літа!", - підписала кадри Ольга Сумська.

На одному з фото Євгена Паперного знято з донькою Тонею, а на іншому фото з колишньою дружиною Ольгою Сумською.

Як відомо, свого часу Ольга Сумська, одружена з Паперним, закрутила роман із колегою з театру Віталієм Борисюком. Незабаром актриса пішла від чоловіка до коханця та стала його дружиною. У шлюбі із Борисюком Ольга Сумська народила ще одну доньку Ганну. До речі, обидві дочки Сумської також стали актрисами. Проте поки Антоніна будує кар'єру в Москві, молодша Аня відразу після театрального університету почала грати на сцені із зірковими батьками в Україні.

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