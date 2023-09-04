Известная актриса Ольга Сумская показала в соцсети фото с бывшем мужем и старшей дочерью от него.

Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны волонтерит и принимает участие в благотворительных мероприятиях, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Ольга Сумская показала в сторис кадры со своей старшей дочкой Антониной Паперной и бывшим мужем Евгением Паперным.

Как оказалось, новый пост в соцсети Ольга Сумская приурочила ко дню рождения бывшего мужа и коллеги украинского актера Евгения Паперного, от которого в свое время родила дочь Антонину.

"Поздравляем нашего Евгения Васильевича! Многая лета!", - подписала кадры Ольга Сумская.

На одном из фото Евгений Паперный запечатлен с дочкой Тоней, а на другом фото с бывшей женой Ольгой Сумской.

Как известно, в свое время Ольга Сумская, будучи в браке с Паперным, закрутила роман с коллегой по театру Виталием Борисюком. Вскоре актриса ушла от мужа к любовнику и стала его женой. В браке с Борисюком Ольга Сумская родила еще одну дочь Анну. К слову, обе дочери Сумской также стали актрисами. Однако, пока Антонина строит карьеру в Москве, младшая Аня сразу после театрального университета начала играть на сцене со звездными родителями в Украине.

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