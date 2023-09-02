Актриса театру і кіно, телеведуча Ольга Сумська розповіла про загибель хлопця, якому було всього 20 років.

Ольга Сумська звернулася до українців з проханням підписати петицію яку створили рідні загиблого Героя Мощенко Антона Леонідовича.

«… Прошу підписати петицію на присвоєння Героя України 20-річному хлопцю, який в молодому віці віддав своє життя за наше майбутнє. Він намагався зробити все, щоб ми та наші діти жили в мирі!», - йдеться у коментарі до сторіз Ольги Сумської.

На фото зі сторінки Сумської на підписників дивиться зовсмі молодий і гарний хлопець, який з перших днів війни став на захист своєї держави.

Мощенко Антон загинув 1 лютого 2023 року внаслідок травм несумісних з життям в результаті наскрізного поранення грудної клітини під час виконання бойових завдань в районі села Олександропіль Краматорського району Донецької області.

Сім’я залишилась без сина і наймолодшого брата.

Додамо, зараз Ольга Сумська їздить містами України з виставою «За двома зайцями».

До речі в цій виставі також грає донька Ольги Сумської – Ганна Борисюк.

Сама Ольга Сумська грає Роль Секлети Лимарихи.

«Такі зустрічі рятують нас від того розпачу, який оселився в душі кожного українця. Ми вклоняємось глядачам, які сьогодні прийшли подивитись легендарну виставу. Раніше в ній грала наша улюблена, наша мила Руслана Писанка», - розповідає Сумська, додаючи, що, Писанка була неймовірною у ролі Проні.

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Також повідомлялось, що Ольга Сумська з болем висловилася про доньку, яка живе у Москві.

Крім того, Politeka.net писала, що Ольга Сумська висміяла новину про реконструкцію їдальні у Києві за мільйони.