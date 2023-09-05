Популярная украинская блогерша Татьяна Коряк, известная также как Корячка, попала в центр скандала из-за своих высказываний. В них она назвала украинских военных "мясом" и выразила сомнение в их шансах в войне с россией.

В рубрике "Вопросы и ответы" для своих подписчиков, одна из пользовательниц выразила боль и печаль в связи с тем, как ее ребенок ежедневно плачет о находящемся на фронте отцом, в то время как другие люди покидают страну.

В своем ответе блогерша высказала идею, что другие люди не должны страдать из-за проблем, которые женщина лично переживает в жизни.

В своих последующих публикациях Корячка отметила, что будь она мужчиной, то подчеркнула бы свою нерасположенность к использованию оружия и убийства других людей. Она считает, что это "грязные игры", в которые вовлекаются политики.

"Я не собираюсь убивать других людей ни по каким основаниям. Это все грязные игры, в которые нас бросают политики. Если бы все думали, как я, войны не было бы!", - уверена горе-блогерка.

Блогерка также выразила сомнение в целесообразности увеличения количества военных, утверждая, что многие из них не имеют военного опыта. Также она считает, что у Украины нет шансов в войне против россии и призывает к переговорам с агрессором

"Кого у нас сейчас набирают? Мясо? Чтобы что? Сейчас бьют артиллерией, самолетами, танками. У наших воинов против россии нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы этого не видите? Мне жаль наш исчезающий народ. Неужели нельзя переговорами все решить?, - высказалась так называемая блогерша.

Важно отметить, что Татьяна Коряк - известная фитнес-блогерша и тренер-универсал, которая также получила награду "Блогер года" в номинации Life Style в 2021 году.

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