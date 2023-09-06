Новый автомобиль Виктора Павлика засветила его жена – Екатерина Репяхова, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Екатерина Репяхова рассказала, что они с мужем едут на ужин.

«Едем с мужем вдвоем на ужин. Такое бывает редко», - рассказала Репяхова, показывая, как к ней подъезжает роскошный белый Range Rover, за рулем которого сидит Виктор Павлик.

Также Репяхова показала кадры их романтической прогулки по Трускавцу.

Новый автомобиль Виктор Павлик приобрел в этом году.

«…Мечта мужа сбылась. Он вернулся на Land Rover, на которых ездил большую часть своей жизни. Счастливая за своего мужа. Он заслужил. Половину своей жизни он проводит в машине и на гастролях", - писала Репьяхова.

Стоимость нового автомобиля жена Виктора Павлика не раскрывает. Однако в открытых источниках можно увидеть, что такой кроссовер стоит немало – не менее 2 миллионов гривен.

Добавим, что жена Виктора Павлика также ездит на новой машине – Репяхова весной также в этом году стала обладательницей оранжевого внедорожника Audi Q3 Sportback.

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Также Виктор Павлик поплатился за выходку своей жены, скандал не утихает.

Кроме того, Politeka писала, что военные потролили Павлика после скандала с поездкой по закрытому мосту.