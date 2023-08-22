Українській співак Віктор Павлік відвідав свою стареньку маму, яка живе у Теребовлі Тернопільської області.

Віктор Павлік був з маленьким сином Михайликом і дружиною Катериною Реп’яховою, пише Politeka.net.

Саме Реп’яхова виклала у свій Інстаграм кадри короткого візиту Віктора Павліка до рідної хати, пише Politeka.net.

«Зустріч з рідною тіткою…», - підписала Реп’яхова кадри зустрічі Михайлика з сестрою Віктора Павліка.

Реп’яхова також зробила фото Віктора Павліка з його мамою і сестрою, підписавши його: «Мама зі своїми двома дітками».

Виклав сімейний кадр і Віктор Павлік: "Довгоочікувана зустріч!

Сестра і мама".

«Такі схожі»,

«Красиві і дуже схожі»,

«Копія мами», - коментують користувачі соцмереж фото Павліка з мамаою і сестрою.

Мама Віктора Павліка, попри те що має зіркового сина, живе в старенькій хаті з дуже простою, скромною обстановкою.

«Яка бідненька хатина у вашої мами, може хоч побілите їй стіни?», - пропонували користувачі соцмереж Віктору Павліку кілька років тому.

В одному зі своїх інтерв’ю Віктор Павлік, розповідаючи про маму, сказав, що від допомоги вона відмовляється.

За його словами, у його мами дуже маленька пенсія – від 1 300 до 1 500 гривень. З цих грошей вона віддає велику суму на газ, а на їжу витрачає кілька сот гривень. Віктор Павлік розповідав, що мама їсть дуже мало: купує собі лише хліб, ковбасу, молоко, масло та солодощі до чаю.

«Вона не хоче брати гроші. Вона 100-200 гривень на їжу витрачає, на телефон – 100 гривень. Мамі вистачає. Вона мало їсть – чай, хліб із маслом, шматочок якоїсь ковбаски. Можливо, молоко з булочкою», - розповідав Віктор Павлік у 2021 році.

Віктор Павлік також казав, що мама жодної допомоги не приймає. Знаменитий син лише зрідка поповнює мамі мобільний рахунок і навіть це робить потай від неї. Натомість жінка відкладає гроші для дітей та онуків, адже, за її словами, їй немає на що їх витрачати.

"І внуки є, і правнуки вже в мами є, то вона щось їм дає. Часом я заїжджаю, хочу їй дати, а вона каже: "Ні, ні, сину. Я тобі зібрала". Там хустинку дістає, розмотує. У нас на цьому фоні постійна війна з мамою. Щоб не образити маму, я відчуваю, що потрібно взяти", – розповідав Віктор Павлік.

Додамо, що дружина Віктора Павліка навесні показала розкішний позашляховик, який придбала за 50 тисяч доларів.

Машину блогерка і дружина співака взяла з салону в кредит. Перший внесок у розмірі 60% Катерина вже зробила. Іншу частину Реп'яхова планує виплатити за рік, хоча кредит у неї на три роки.

До речі, саме на цій машині Віктор Павлік з сім’єю приїхав навідати маму.

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