Повышение цены на эти продукты ожидается из-за необходимости хранения продуктов питания и роста расходов на топливо.

Украинским гражданам предоставлено предупреждение об ожидаемом повышении цены на пять разных продуктов в ближайшем будущем. По предсказаниям, осенью стоимость этих товаров увеличится.

Повышение цены на эти продукты ожидается из-за необходимости хранения продуктов питания и роста расходов на топливо. Высокая популярность при ограниченном предложении также приведет к росту цены на продукты.

Эксперты прогнозируют повышение цены на овощи, но не ожидается резкого скачка, поскольку зерно было урожайным и созданы запасы. Однако расходы на хранение могут возрасти.

Средняя цена на бензин и дизельное топливо выросла на 6-8 гривен, и это будет учитываться при формировании цены на осенне-зимний период. Потому овощи могут подорожать в среднем на 5-10%.

Из-за нестабильности в энергосистеме будет труднее хранить сырье и готовую продукцию, что приведет к росту цены на товары.

Цены на яйца снизились летом, но с приходом холодов ожидается повышение их стоимости. Уменьшение объемов производства и рост затрат птицефабрик будут влиять на рыночные цены.

Стоимость мяса также повысится на 5-10% из-за потребности в его хранении.

Ожидается резкое повышение цены на сахар по всему миру, поэтому сейчас самое верное время пополнить запасы. Это связано с запретом на экспорт сахара из Индии.

Украина также внедряла такой запрет летом и закончится 15 сентября, чтобы обеспечить внутренний спрос.

Источник: РБК Украина.

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