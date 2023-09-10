В Киевской области начали стелить новую брусчатку на пешеходных дорожках, срывая асфальтное покрытие.

Так, в Киевской области в Василькове возле мэрии начинают стелить новую брусчатку на пешеходных дорожках.

Однако местные сообщают, что асфальтное покрытие, которое срывают под брусчатку, находится в нормальном состоянии.

В частности, об этом сообщил общественный активист Богдан Корчинский.

По его словам, по этой улице ходит немного людей, однако ею пользуются чиновники городского совета.

"Глухая улица в Василькове, где почти нет движения пешеходов с обеих сторон сняли асфальт с пешеходных дорожек и застилают брусчаткой. Этим маршрутом в основном пользуются чиновники горсовета...", – говорится в сообщении активиста.

Украинцы в комментариях возмущены таким ремонтом, пользователи сети не понимают, зачем тратить большие деньги на новую брусчатку, где есть асфальт в нормальном состоянии.

"Как всегда, ничего не изменилось, пол города страдает от ржавой воды, а они мостовую кладут вместо того чтобы фильтры установить на воду",

"Нет этому концу и краю",

"Вместо тех брусчаток поменяли трубы для воды. Но новые скважины сделали бы",

"Вся Украина, все города в таком ужасе, снимается асфальт и кладется брусчатка. Позор, творящий т**ри. Никак не нажрутся", - жалуются в комментариях украинцы.

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