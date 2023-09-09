В Хмельницкой области сообщили о подозрении злоумышленникам, что получали деньги из бюджета.

Известно о 9,3 млн грн убытков на ремонте дорог в Хмельницкой области.

Как сообщает Нацполиция Украины, о подозрении сообщили членам преступной группы, среди которых чиновники госучреждения по содержанию автодорог и должностные лица подрядной организации.

Злоумышленники придумали «схему» присвоения бюджетных средств, выделенных на содержание дорог государственного значения.

Аферисты вносили фиктивные данные по объемам проведенных работ и стоимости материалов.

На основании этих "документов" злоумышленники получали деньги из бюджета для дальнейших работ, которые не выполнялись в полном объеме.

Проведенные экспертизы подтвердили факт растраты должностными лицами 9,3 млн. грн.

Следователи сообщили подозрение директору подрядной организации и еще двум служащим госучреждения, им инкриминируют служебную халатность.

Напомним, стало известно, как в Киевской области начали стелить новую брусчатку на пешеходных дорожках, срывая асфальтное покрытие.

Однако местные сообщают, что асфальтное покрытие, которое срывают под брусчатку, находится в нормальном состоянии.

В частности, об этом сообщил общественный активист Богдан Корчинский.

По его словам, по этой улице ходит немного людей, однако ею пользуются чиновники городского совета.

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