Украинцам сообщили, что графики отключений света будут отличаться от прошлогодних

Так, в некоторых регионах нашей страны до сих пор не удалось отремонтировать поврежденные энергообъекты.

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в частности, в Полтаве и Днепре украинцы должны готовиться к отключениям света, потому что восстановить электростанции там не удалось.

Харченко добавил, что одна из причин – генерирующие компании не получили достаточно средств для ремонта.

Еще одна причина – альтернативой генерации в Украину может быть только импорт электроэнергии из-за рубежа. Однако импорт тоже фактически заблокирован из-за действий нашего регулятора.

Директор Центра исследований энергетики сообщил, что динамика подготовки к зимнему сезону не улучшается, поэтому, если генерации нет - ничего нельзя сделать, только приготовиться к тому, что отключения будут.

Среди регионов, где будет сложная ситуация с отключением света, эксперт назвал Киевскую область, а также Кременчуг, Херсон, Харьков и Кропивницкий.

По его словам, именно в этих областях украинцам нужно тщательно готовиться к отключениям.

Эксперт также добавил, что отключения будут более предсказуемыми и понятными.

Он прогнозирует, что из-за атак все же не будет выпадать электричество на 2–3 суток.

Источник: Громадське радіо.

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