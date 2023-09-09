В честь памяти святого сегодня, 9 сентября, отмечается народный праздник - Пимен Великий.

Святые находились в Печерском монастыре и прославились многими чудесами, в частности, крестили язычников, прогоняли бесов, иисушали озера, вызывали дождь и не только.

Пимен Постник обладал даром предсказаний.

Согласно народным поверьям наших предков, сегодня, 9 сентября, можно ходить на рыбалку - потому что будет хороший улов.

Сегодня важно помолиться Пимену Великому о здоровье и благополучии для себя и для близких.

Однако 9 сентября неудачный день для похода в лес, в целом, в этом месяце в лесу активничает леший и может утащить молодых девушек к себе.

В этот день ни в коем случае нельзя что-либо поднимать с перекрестков и долго стоять на порогах - потому что накличете беду.

Сегодня совершать покупки тоже не рекомендуется, ведь наши предки верили, что радости они вам не принесут.

Также для женитьбы или сватовства нужно подобрать другой день.

Можно следить за погодой, чтобы узнать будущее, существует ряд примет 9 сентября: так, если наблюдаете много желудей - зима будет холодной.

Рябина цветет поздно - значит осень будет теплой, а если сегодня выпить сок рябины осенью - зима пройдет без болезней.

Утренний туман 9 сентября предвещает сильные ливни.

Источник: Униан.

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