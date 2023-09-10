В народе 10 сентября называли Скирдником, потому что завершалась последняя уборка хлебов.

Сегодня принято вывозить с полей снопы и укладывать в скирды.

Кроме того сегодня наши предки убирали коноплю и собирали урожай яблок.

Колоски несли с поля 10 сентября, торговцы прятали их дома в укромном месте для того, чтобы торговля была приносила прибыль.

В селе люди вещали в доме 10 сентября на самое видное место верхнюю одежду, они верили, что такой "ритуал" сулит удачное завершение работы в поле и на огороде.

Сегодня также существует ряд запретов, так, например, нельзя сегодня свататься, чтобы не накликать беду.

10 сентября лучше не ходить в лес, ведь есть большая вероятность заблудиться. Однако, если необходимо пойти - следует взять в дорогу пирожок и оставить его на пеньке для лешего.

В этот день следует следить за погодой, чтобы узнать будущее, так, если видите, что березы желтеют с верхушки - весна будет ранней, снизу – значит поздней.

Южный ветер сегодня несет здоровье.

Погода 10 сентября сухая - холода нескоро наступят.

Журавли и дикие гуси еще не улетели - значит зима будет поздней и теплой.

Сегодня во сне явился кто-то из покойных родственников - семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Источник: Апостроф.

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