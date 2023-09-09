Во Львове неадекват набросился на военного на трассе и неожиданно начал этого критиковать.

Во Львове возник конфликт между местным жителем и украинским военным, во время которого местный житель агрессивно выступил против военнослужащего из-за инцидента на дороге. Соответствующее видео было распространено в сети.

Львовский резидент обвинил солдата Вооруженных сил Украины в нарушении ПДД и высказал неожиданную критику относительно его службы.

"Ты, что, военный? Ху**во ты воевал. Ты плохо воюешь. Если бы ты не был военным, то я бы тебе...", - выразил свое негодование мужчина в адрес военного.

Напомним, что во Львовской области будут судить женщину, которая в маршрутке начала благодарить Москву за СССР и восклицала, что "Украины не будет". Местные это сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

По данным следствия, инцидент произошел в маршрутке в Червоноградском районе. Там женщина устроила конфликт с водителем маршрутки и пассажирами.

Местная жительница заявила, что украинцы должны "благодарить Москву за СССР и светлое прошлое", и начала выкрикивать, что "Украины скоро не будет". Также она нецензурно высказывалась об украинцах.

Также на Львовщине скандального дрогобычского блоггера Марьяна Чаву, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ, выпустили из СИЗО.

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