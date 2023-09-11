11 сентября получил название Усекновение Главы Иоанна Предтечи.

Святому принято молится об избавлении от головной боли.

Сегодня начинается настоящая погодная осень, 11 сентября заметно холодает.

В церковном календаре 11 сентября соблюдается строгий пост, поэтому сегодняшнюю дату назвали "Иван Постный".

Сегодня чтят память Иоанна, который вел постный образ жизни.

11 сентября наши предки убирали коноплю, чтобы получить конопляное масло.

На Ивана Постного на Руси принято убирать коренья и репу, которую до появления картофеля на Руси добавляли во многие блюда.

11 сентября рекомендуется пойти в церковь и посетить церковную службу.

Сегодня запрещено разрезать круглые предметы, например, арбузы и капусту. Нельзя сегодня также брать в руки топоры, лопаты и ножи.

Эти запреты наши предки связывали с тем, что это напоминает об обезглавливании Иоанна Крестителя, но церковь считает такие запреты ложными суевериями.

Сегодня нужно соблюдать строгий пост, запрещается есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца.

Существуют и приметы 11 сентября, гуси долго летают, - ждите дождя, а если летят лебеди - может даже выпасть первый снег.

Журавли улетели на зимовку - скоро похолодает, а если гремит гром, то осень будет теплой.

Источник: Униан.

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