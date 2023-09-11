В Украине уже скоро может подорожать мясо. Стоимость вырастет ближе к концу сезона. Сейчас уже можно наблюдать, что в Украине выросла цена на популярный вид мяса и продолжает расти дальше.

В частности, речь идет о ценах на свинину. Так, украинские цены на свинину осенью начали повышаться. За последнюю неделю средневзвешенная цена поднялась на 4% и составляет 83,3 гривны за килограмм. Это касается закупок у фермеров.

Закупочные цены на живых свиней остаются в диапазоне от 82,5 до 84,5 гривны за килограмм, и региональная разница в ценах стала менее заметной по сравнению с предыдущей неделей.

Производители свинины зафиксировали повышенный спрос от заготовителей, особенно из-за ограниченного предложения кондиционной свинины летом.

Многие поставщики остаются со стандартными партиями свиней меньше веса и средний вес животных часто меньше 110 кг, что ограничивает количество мясного сырья для мясопереработчиков.

Эта ситуация привела к увеличению конкуренции и цен в розничной торговле. В рознице цены на свинину начинаются от 119 гривен за килограмм, что касается подбедренника.

Цены на свиную ошейку в рознице стартуют от 250 гривен за килограмм. К примеру, в сети "Сільпо" эта продукция стоит 260 гривен за килограмм. На рынках цены могут варьироваться.

Источник: РБК Украины.

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