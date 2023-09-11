Парамедикиня-добровольец Национальной гвардии Украины Екатерина Полищук с позывным "Пташка" обратилась к украинцам, которые устали от войны и жалуются военным на проблемы. Ее пост в Твиттер вызвал бурную реакцию украинцев. В частности, заявление парамедикини возмутило людей.

Защитница Азовстали опубликовала новый пост и в тексте обратилась к определенной категории украинцев. А именно тех, которые все чаще заявляют: "Мы устали вам донатить, идите, просите у власти, наведите порядок в стране".

"Нам каждый день труднее воевать. Поменяемся? Не жалуйтесь военным, как вам тяжело. Имейте совесть. Вы не нам донатите, а себе", - написала Екатерина Полищук с позывным "Пташка" в ответ на упреки некоторых украинцев.

В комментариях собралось много комментаторов, напомнивших парамедикине о том, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Кроме того, ее обвинили в том, что она манипулирует и сочиняет, то чего нет:

"Что-то сегодня все в манипуляцию играют. Возможно напомните властям о собратьях, которым по 25 лет дают, или заняты другим?". "Пани - єто такая манипуляция, что капец. Во-первых, никогда не слышал, чтобы кто-то говорил чтобы военные шли и спрашивали в МО, это прямая задача тыла. Во-вторых, количество донатов падает потому что реально падает благосостояние рядовых", "Понимаю необходимость донатить. Но за обеспечение армии отвечают конкретные государственные органы, и справляются со своей работой они откровенно отвратительно. Вы не хотите им что-то сказать?", " "Такими грязными и дешевыми манипуляциями вы вызываете только отвращение и презрение".

"Ремонтируются дороги, на которых списывают миллионы, устанавливают в районных центрах туалеты с вайфаем и кондиционерами, закупаются за миллионы офисные стулья, о том, как разбогатели народные депутаты молчу... Но стыдно должно быть простому украинцу".

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