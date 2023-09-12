В Украине цены на подсолнечное масло и муку снизились и остаются стабильными, но стало известно, чего ждать дальше.

В Украине снизились цены на несколько основных продуктов. В частности, украинский рынок подсолнечного масла и муки сейчас остается стабильным и не предполагается внезапного роста цены на эти продукты. Эксперты отмечают несколько факторов, влияющих на эту ситуацию.

В частности, стоимость подсолнечного масла зависит от цен на нефть, хотя это может показаться неожиданным. По оценкам ассоциации "Укрмаслопром", каждый подъем цены на нефть на $10 вызывает рост цены масла на $30-50. Однако пока нет оснований ожидать значительного повышения цены на подсолнечное масло.

Также следует увидеть удешевление муки. Цены на него внезапно начали падать. По словам эксперта по сельскому хозяйству Ларисы Гук, не следует ожидать внезапного существенного роста цены на этот продукт. Но не следует также забывать, что отдельные мельницы могут испытать трудности с закупкой качественной пшеницы, что может привести к повышению цены на муку в будущем.

В сельскохозяйственной общине также указывают на то, что в отдельных регионах качество пшеницы 2-го и 3-го классов может быть низким, что поддерживает цены на это сырье. Более высокая стоимость сырья может привести к повышению цены на несколько видов хлебобулочных и кондитерских изделий, таких как печенье.

Источник: Обозреватель.

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