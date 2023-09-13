В Украине в ближайшие два месяца ожидается подорожание ряда продуктов питания. При этом потребители могут ожидать снижения цены на многие виды овощей. Эта ситуация вызвана увеличением площадей под посевами и урожаем. Таким образом, корнеплоды станут доступнее в течение трех месяцев осени.

Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра, указала на снижение цены на овощи для борща на 5-20%. Белокочанная капуста и свекла будут стоить примерно 8 гривен за килограмм, лук – 9 гривен за килограмм, а картофель и морковь – 10 гривен за килограмм.

По прогнозам института аграрной экономики, цены на муку, крупу и хлеб значительно не изменятся.

Аналитик Максим Гопка с Украинской консультативной аграрной биржи указал, что цены на рис могут подорожать из-за сокращения поставок из Индии, Пакистана и Китая.

"В 2023 году ожидается импорт на уровне 73 тысяч тонн, что на 17% меньше, чем в 2022 году. Уменьшение импортных поставок обусловлено ростом мировых цен на рис и низкой платежеспособностью украинских потребителей. Средняя цена на рис составит от 60,70 до 79 гривен за килограмм", - объяснил аналитик.

Также цены на мясо могут вырасти на 4-5% в октябре-ноябре. Это происходит из-за стабильного спроса и роста дополнительных расходов к середине осени, а также из-за повышения стоимости кормов, тарифов на электроэнергию и горючего.

В последнее время наблюдалась засуха, что привело к уменьшению производства молока на предприятиях. Переработчики уже повысили закупочные цены на молоко.

Источник: finance.today

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