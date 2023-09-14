Мария Уманская, журналистка из "Радио Свобода", поделилась своей историей, произошедшей в одном из харьковских магазинов. По ее словам, у нее была беседа с охранниками супермаркета, во время которой ей предложили "снять кастрюлю с головы".

Это предложение было сделано после того, как женщина призвала перейти к использованию украинского языка. Стало известно, что охранника наказали после речевого скандала.

Уманская также рассказала об отрицательном опыте, который ей пришлось пережить после опубликования этого случая. Ее оцепили сообщениями с угрозами, и она получала звонки с неизвестных номеров. Она отметила, что некоторые таинственные особы, которых лучше избегать, пытались с ней связаться.

Кроме того, директор магазина в Харькове, где Мария Уманская получила предложение "снять кастрюлю с головы", лично позвонил журналистке. Он сообщил, что участвовавший в этом инциденте охранник был уволен и получил своеобразную "черную метку". Эта метка обозначает его как личность, которой очень сложно будет найти новую работу из-за своего неуместного поведения.

Кроме того, проведены обучающие мероприятия с работниками, где объяснено, как правильно общаться с клиентами.

Мария Уманская решила продолжить эту историю и подаст заявление в полицию по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Отметим, что статья 161 касается нарушения прав граждан по их национальной или иной принадлежности. По этой статье возможно наказание в виде штрафа от 2400 до 8500 гривен, ограничение свободы сроком до 5 лет или заключение сроком до 3 лет.

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