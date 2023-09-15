Денежная помощь в Украине, в Министерстве обороны объяснили, как военному получить деньги.
Так, согласно постановлению Кабмина Украины, единовременная денежная помощь военнослужащим выплачивается в случае установления инвалидности в результате ранения во время военной службы.
Также на денежную помощь могут рассчитывать военные, в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.
Единовременное пособие принадлежит и в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности во время ранения.
Для того чтобы раненый военный получил денежную помощь, нужно обратиться в районный ТЦК и СП по месту прописки и предоставить необходимые документы, а именно:
Заявление на получение денежной помощи;
Паспорт гражданина Украины, или документ, удостоверяющий личность;
Регистрационный номер налогоплательщика, но это не касается лиц без гражданства или иностранцев;
Также необходимо взять с собой выписку из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;
Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной ВЛК;
Копию справки МСЭК;
Справка об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).
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