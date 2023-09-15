Денежная помощь для украинцев, стало известно, кто может ее получить и что для этого нужно.

Денежная помощь в Украине, в Министерстве обороны объяснили, как военному получить деньги.

Так, согласно постановлению Кабмина Украины, единовременная денежная помощь военнослужащим выплачивается в случае установления инвалидности в результате ранения во время военной службы.

Также на денежную помощь могут рассчитывать военные, в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.

Единовременное пособие принадлежит и в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности во время ранения.

Для того чтобы раненый военный получил денежную помощь, нужно обратиться в районный ТЦК и СП по месту прописки и предоставить необходимые документы, а именно:

Заявление на получение денежной помощи;

Паспорт гражданина Украины, или документ, удостоверяющий личность;

Регистрационный номер налогоплательщика, но это не касается лиц без гражданства или иностранцев;

Также необходимо взять с собой выписку из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;

Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной ВЛК;

Копию справки МСЭК;

Справка об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

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