Эксперты указывают на повышение цены на ряд популярных продуктов уже этой осенью.

В Украине, из-за экономических трудностей и военных событий, продукты питания становятся дороже. Стало известно, что экономические аналитики предупреждают о возможном резком росте цены на мясо, определенные виды круп и молочные продукты уже осенью.

Эксперты указывают на повышение цены на рис из-за уменьшения его поставок из Китая, Индии и Пакистана. В этом году импорт риса снизится на 17%, до 73 тысяч тонн, поэтому повышения цены не избежать. Основными причинами уменьшения импорта риса есть рост мировых цен на рис и низкая платежеспособность украинских граждан.

Средняя цена на рис уже достигает 60,70-79,00 гривен за килограмм, и эти цены могут изменяться в зависимости от уровня внутреннего спроса.

Цены на мясо также могут расти на 4-5% в октябре-ноябре из-за стабильного спроса и роста затрат на производство, в частности, на корма, горючее и тарифы на электроэнергию.

Цены на молоко и кисломолочную продукцию также могут увеличиться в первой половине осени из-за сокращения производства молока из-за засухи, что привело к повышению закупочных цен на сыровое молоко.

С остальными продуктами питания ожидают умеренный рост цен на сахар, снижение цен на гречку и овощи борщового набора, такие как капуста, свекла, лук, морковь и картофель.

Источник: Фокус .

Последние новости Украины:

Напомним, популярные овощи порадовали удешевлением.

Как сообщала Politeka, черешня по 1200 грн ошеломила украинцев, фото: "Еще немного и можно купить грамм золота".

Также Politeka писала, цены на популярный салатный овощ подешевели: сколько стоит и что будет ждать от стоимости дальше.