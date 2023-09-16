Руководитель учебного заведения, где вспыхнул скандал, работает на должности более 40 лет.

В Житомире возникла ситуация, требующая служебного расследования в городском департаменте образования. Обращение администрации лицея №27 вызвало возмущение, поскольку они заставили учащихся носить школьную форму. Видео, на которых показаны проверки одевания учащимися дресс-кода и буллинг за несоблюдение правил, было обнародовано в социальных сетях учениками самостоятельно и вызвало скандал.

Так, начало сентября 2023 года отметилось жалобами учащихся лицея №27 в Житомире относительно жесткого соблюдения дресс-кода в этом учебном заведении. Важно отметить, что еще в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский упразднил обязательную форму одежды в образовательных учреждениях.

Местные социальные сети и интернет-паблики быстро заполнились сообщениями, утверждающими, что директор лицея установил жесткие правила и режим, а в случае невыполнения их учениками постоянно грозит наказанием.

В лицее нельзя никаких украшений, никакого макияжа. За пирсинг двух девушек выгнали из школы. Если прийти с распущенными косами, можно услышать отрежущие угрозы. Не допускается просвет между брюками и обувью. Низ только темный, а верх только светлый. Обязателен пиджак. У мальчиков должна быть "мужская прическа" (никаких длинных волос).

Сергей Сухомлин, городской голова Житомира, признал этот случай, считая его буллингом. Он заявил, что департамент образования осуществляет служебное расследование по этому инциденту.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, замечания учащимся по их внешнему виду со стороны дирекции лицея №27 связаны с тем, что руководитель учебного заведения работает на должности более 40 лет . Его поражает тот факт, что многие руководители учебных заведений были назначены на должности без проведения конкурсов.

"То есть человек был назначен на должность еще во времена Брежнева! Поэтому, учитывая, что человек столько лет на этом посту, ничего удивительного", - сказал Сергей Горбачев.

Источник: Суспільне.

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