Украинская военная, волонтер и поэтесса Ярина Черногуз поделилась досадной историей, которая произошла с ее дочерью в киевской школе.

Военная Ярина Черногоз рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее дочь в киевской школе из-за использования украинского языка.

Эта ситуация побудила ее поделиться своими мыслями по поводу преподавания русского языка в украинских школах.

По ее словам, ее дочь единственная, кто на перерывах общается на украинском, что привело к негативному отношению некоторых одноклассников.

Черногуз возмущена выражением "она прямо украинка", которыми пользовались одноклассники дочери, и призывает родителей детей не использовать такие пристрастные фразы по отношению к украиноязычным украинцам перед своими детьми.

"Кем себя считают родители, от которых их ребенок перебрал это великорусское клише "она прямо украинка". Как часто они употребляют эту пренебрежительную фразу в отношении украиноязычных украинцев, что это так легко повторяет ребенок в 9 лет", - возмутилась бойчина.

Сама Ярина также делилась собственным опытом, когда ее дразнил одноклассник в школе из-за его использования украинского языка, отмечая, что он "искренняя украинка". Она сожалеет, что не научила свою дочь правильно реагировать на такие оскорбления. Вместе с дочерью они рассматривают возможность переезда.

"Задумалась о том, чтобы переехать сейчас, чтобы моя дочь не страдала от этого вашего коллективного стыда, которые не способны сбросить с себя языковое клеймо русской колонии даже во время геноцидной войны против вас. Спасибо вам, что мой ребенок из-за вашего русскоговорящего чувствует себя чужим в киевских школах", – подытожила военная

Источник: НВ.

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