Родители пострадавшего парня утверждают, что были в курсе происшествия, но раньше не обращались в полицию.

Учитель физкультуры бил ногами девятиклассника, видео вызвало скандал и привлекло внимание правоохранительных органов. В Ровенской области полиция приступила к уголовному производству в связи с избиением ученика учителем физкультуры в Прислуцком лицее, расположенном в селе Хотин.

По информации прессслужбы полиции, 15 сентября во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись, снятую одноклассниками пострадавшего.

На место происшествия прибыли работники ювенальной превенции Ровенского РУП и следственно-оперативная группа.

По результатам расследования было установлено, что инцидент произошел в школе во время перерыва между уроками. 35-летний учитель физического воспитания нанес два удара ногой 14-летнему учащемуся 9-го класса перед глазами одноклассников.

Директор Прислуцкого лицея Сергей Манюк подтвердил этот инцидент и сообщил, что учитель физкультуры был отстранен от преподавательской деятельности. Однако он воздержался от комментариев, пока продолжаются следственные действия.

Родители пострадавшего парня утверждают, что были в курсе происшествия, но раньше не обращались в полицию.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, касающейся нанесения умышленного легкого телесного повреждения.

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