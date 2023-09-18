В целом рост цен на продукты в Украине связан с разными факторами и его не получиться избежать.

В Украине предполагается рост цены на продукты питания, и некоторые могут подорожать уже осенью. Аналитики предупреждают о возможном подорожании ряда продуктов и советуют, чем нужно запастись уже сейчас.

Одним из важных продуктов, на которые взлетят цены, является рис. Плохой урожай этой культуры в Пакистане, Иране и Китае приведет к увеличению его цен на мировом рынке. Украина уже планирует снизить импорт риса на 17%, поскольку его цена станет недоступной для большинства населения.

Также ожидается подорожание цены на мясо в октябре, поскольку спрос на мясные продукты обычно увеличивается в холодное время года. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 4-5%.

Цены на молочные продукты тоже будут расти. Засуха в Украине привела к сокращению объемов кормов и уменьшению количества дойных коров, что негативно отразилось на производстве молока.

Отмечается также рост цены на сахар. В ближайшее время начнет поступать в продажу сахар нового сезона, однако сложно предположить, насколько это снизит цены.

В целом рост цен на продукты в Украине связан с разными факторами, такими как плохой урожай, сокращение производства, уменьшение спроса и другие экономические обстоятельства. Это может повлиять на бюджеты семей и потребности людей при выборе продуктов питания.

Чтобы минимизировать затраты, можно обратить внимание на альтернативные варианты продуктов или приспособиться к новым ценам, планировать покупки заранее и сравнивать предложения разных магазинов.

Источник: Kievtime.com.

Последние новости Украины:

Напомним, популярные овощи порадовали удешевлением.

Как сообщала Politeka, черешня по 1200 грн ошеломила украинцев, фото: "Еще немного и можно купить грамм золота".

Также Politeka писала, цены на популярный салатный овощ подешевели: сколько стоит и что будет ждать от стоимости дальше.