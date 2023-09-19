В Украине скоро нужно будет переводить часы на зимнее время, названа дата и как подстроить организм к новому режиму.

Летнее время в Украине длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В последнее воскресенье октября часы переводятся на 1 час назад - начинается зимнее время.

Каждую осень в Украине переводят часы на зимнее время, однако, большинство украинцев воспринимает переход очень болезненно ведь приходится подстраивать организм к новому режиму.

Каждый год на зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября, в 2023 году это произойдет 29 октября в 4:00.

После перевода часов на зимнее время украинцы будет спать на час дольше.

Однако важно помнить о правилах, которые необходимо учитывать при переводе стрелок.

Перевод часов на зимнее время придумали, чтобы экономить электроэнергию и "увеличить" светлое время суток после смены сезона, но все чаще эксперты говорят о негативных последствиях процедуры.

Медики говорят, что организму нужно около недели, чтобы перестроиться к новому режиму дня, а в этот период человек может страдать от головных или сердечных болей.

Снизить неприятные эффекты можно, если заранее начать готовиться к переводу часов на зимнее время.

Первое, что нужно сделать украинцам - постепенно изменить режим сна. Лучше всего за неделю начинать засыпать и просыпаться немного позже: сначала на 10-20 минут, а спустя несколько дней и на весь час.

Следует также укрепить иммунитет, который может пошатнуться из-за резкой смены режима. Рекомендуется есть больше овощей и фруктов. Кроме того, из-за перехода на зимнее время часто обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Несколько дней до и после перевода часов - это лучший момент, чтобы начать бегать по утрам и устраивать пешие прогулки.

Источник: Униан.

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