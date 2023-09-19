Сегодня, 19 сентября, в сети начало активно распространятся видео, как мужчина в военной форме избивал человека.

В СМИ предположили, что, вероятно, инцидент произошел в одном из ТЦК во Львовской области.

На видео можно увидеть, как мужчина в военной форме с пистолетом в руках избивает мужчину.

Также во время избиения он говорил: "з**башу на**й", "ты не человек", "в багажник, поехали, закопаю и никто не найдет".

Второй мужчина в форме пытался его успокоить, а в это время еще один присутствующий снимал происходящее на видео.

В какой-то момент они переключились на него со словами "ты тоже, с тобой что не так".

Мужчины в форме пытались запугивать мужчину.

"Даже полиция, которая приедет, не будет искать", - заявил военный.

О причинах конфликта, где он произошел и кто именно избивал и угрожал мужчине - неизвестно.

Однако, по состоянию на 15:00 появилось официальное заявление ТЦК и СП во Львовской области, где сообщается, что начато расследование. Также военных уже отстранили от должностей.

"На видео видна часть происшествия, так что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.

Последние новости Украины:

Напомним, скандал в ТЦК, военкому грозит три года в тюрьме, что известно о преступлении.

Как сообщала Politeka, новый скандал с военкомом разгорается в Одесской области: "Стал долларовым миллионером".

Также писала Politeka, уклонист не пришел в ТЦК, потому что пас коров, повлияло ли это на решение суда.