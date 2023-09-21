Представитель правительства Польши заявили, что сокращение может быть связано с конфликтом, который возник после скандала с импортом зерна.

По словам Петра Мюллера, некоторые виды поддержки украинским беженцам могут стать недоступными.

Например, речь идет о требованиях к проживанию, выдаче разрешений на работу, бесплатном доступе к школам, медобслуживанию и семейным льготам.

"Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", — сообщил Мюллер.

Кроме того, заместитель министра семьи и социальной политики Анна Шмидт сообщила, что Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых, а это около 550 миллионов долларов на помощь украинским беженцам в Польше.

Также во время пресс-конференции Генассамблеи ООН Дуда заявил, что по делу украинского зерна он будет твердо защищать интересы польских фермеров и напомнил, что Польша не закрыла границы для украинского зерна, а установила транспортные коридоры.

"А чего там сидите, или работайте, или домой",

"Это идет к тому, чтобы наших людей отправить на нашу землю. Сегодня Польша, а потом и другие страны",

"Всем, кто пишет о "пособии", желаю пожить в Польше хотя бы несколько месяцев, на те копейки, и не хлопать языком всякую х..ню.. Работают все, вот только из зарплаты здесь уже очень трудно прокормить семью, особенно женщине с ребенком. поедет глубже в Европу, где зарплата в 2 раза выше, а цены те же",

"Еще один "страдалец". Не сиди там на "те копейки", а возвращайся. Или все же будешь "мучиться"?", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: телеканал Polsat.

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