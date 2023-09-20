Конфликт с Иваном Сичаком, директором школы, действительно начался давно - еще с 2010 года, но сейчас терпение родителей оборвалось.

В селе Верхняя Яблонька Самборского района Львовской области около 290 учеников школы отказались от посещения учебного заведения из-за директора, обвиняемого в унижении, физических избиениях и оскорблениях детей. Родители также утверждают, что директор и его семья поддерживают пророссийские взгляды и посещали церковь Московского патриархата.

Конфликт с Иваном Сичаком, директором школы, действительно начался давно. Он назначен на должность еще в 2010 году и избирался на должность депутата. Директора семья также работает в школе, а это жена, дочь, зять и сестра.

Иван Сичак постоянно подчеркивает, что это его школа, и он в ней хозяин. Также он когда-то посещал церковь Московского патриархата, но после ее уничтожения молитвенно собирался в домах. Эти факты не воспринимались местными жителями очень хорошо.

Сейчас дети совсем не посещают школу из-за конфликта. Есть также обвинения в буллинге со стороны директора к детям, включая физические нападения и оскорбления. По словам родителей, руководитель школы, еще и преподавающий математику, мог ударить ребенка по голове, обозвать его.

"Он и на родительском собрании мог сказать: "Вы – дураки, и ваши дети дураки", – рассказывает Галина Иванюк.

В прошлом году Ивана Сичака уволили с должности, но он восстановился через суд и получил компенсацию за зарплату в размере 400 тысяч. Родители считают, что приказ об увольнении был составлен так, чтобы директор мог выиграть суд. У местного совета есть возможность рассмотреть вопрос его увольнения, но этого не делает и игнорирует желание людей.

Пока ситуация в селе очень напряженная. На днях родители буквально вытолкали директора из класса и требуют его увольнения. Если их голос не будет услышан, они даже угрожают перекрытием трассы.

Источник: ТСН.

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