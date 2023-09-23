Украинцев предупредили об осеннем подорожании продуктов, в частности, овощей.

Так, эксперты прогнозируют, что осенью в Украине подорожают практически все продукты.

Об этом сообщил советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка Иван Стефанишин.

Он сообщил, что вырастет стоимость хлеба, потому что мука уже на 5-7% выросла в цене.

Цены на удобрения также резко выросли.

"Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", – говорит эксперт.

Стоимость мяса также будет расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%.

Свинина будет расти в цене из-за нехватки ресурса.

Эксперты предупреждают и удорожание молочных продуктов.

Погут возникнуть проблемы с сахаром из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии.

В Украине урожай у нас хороший, площади увеличены, но цена будет расти из-за зависимости от зависимости мировых цен и роста экспорта.

"Это как примерно, зерно девать пока некуда, но для своих хлеб будет дорожать в месяц на 50---70 копеек. Парадокс...",

"А зарплаты и пенсии на месте",

"Господи! Давят Украину...",

"Украинцы должны затянуть пояса",

"Как подорожают, так и погниют", - жалуются украинцы в комментариях.

Источник: РБК.

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