Так, эксперты прогнозируют, что осенью в Украине подорожают практически все продукты.
Об этом сообщил советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка Иван Стефанишин.
Он сообщил, что вырастет стоимость хлеба, потому что мука уже на 5-7% выросла в цене.
Цены на удобрения также резко выросли.
"Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", – говорит эксперт.
Стоимость мяса также будет расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%.
Свинина будет расти в цене из-за нехватки ресурса.
Эксперты предупреждают и удорожание молочных продуктов.
Погут возникнуть проблемы с сахаром из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии.
В Украине урожай у нас хороший, площади увеличены, но цена будет расти из-за зависимости от зависимости мировых цен и роста экспорта.
"Это как примерно, зерно девать пока некуда, но для своих хлеб будет дорожать в месяц на 50---70 копеек. Парадокс...",
"А зарплаты и пенсии на месте",
"Господи! Давят Украину...",
"Украинцы должны затянуть пояса",
"Как подорожают, так и погниют", - жалуются украинцы в комментариях.
Источник: РБК.
Последние новости Украины:
Напомним, популярные овощи порадовали удешевлением.
Как сообщала Politeka, черешня по 1200 грн ошеломила украинцев, фото: "Еще немного и можно купить грамм золота".
Также Politeka писала, цены на популярный салатный овощ подешевели: сколько стоит и что будет ждать от стоимости дальше.