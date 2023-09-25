По данным аналитиков, производители продают капусту оптом за низкими ценами - цены ниже, чем в прошлом году.

В Украине осенью наблюдается тенденция снижения цены на некоторые продукты, в частности на овощи. Наибольшее понижение стоимости наблюдается на капусту. По сравнению с предыдущим годом цены на капусту снизились вдвое.

По данным аналитиков, производители продают капусту оптом за 5-6 гривен за килограмм ($0,13-0,16 за килограмм), по сравнению с ценами на прошлой неделе, когда цены колебались от 7 до 10 гривен за килограмм ($0,19- 0,26 за килограмм). Также часть капусты, обладающая средними или низкими качественными характеристиками, используют на переработку по ценам 3-4 гривны за килограмм ($0,08-0,11 за килограмм).

Производители указывают, что началась кампания по сбору позднейших сортов капусты в местных хозяйствах, что привело к значительному увеличению предложения на рынке. Потому цены будут некоторое время оставаться на низком уровне.

При этом на рынке выросло как предложение капусты стандартного качества, так и некачественной продукции, и спрос на обе категории остается стабильным. В отличие от прошлого года, когда в сентябре 2022 цены на капусту оставались высокими и колебались в пределах 7-12 гривен за килограмм ($0,19-0,32 за килограмм).

Кроме капусты, производители овощей для борщового набора в Украине также выражают обеспокоенность из-за снижения цен на другие культуры. Особое внимание уделяется моркови, которая стала доступнее по цене по сравнению со свеклой после последнего удешевления.

Источник: EastFruit.

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