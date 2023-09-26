Церковный праздник 26 сентября, сегодня по православной традиции почитается память святого Корнилия.

В народе праздник 26 сентября принято называть Корнилов день, Корнилья или Корнилий.

Издавна, до 26 сентября было принято собирать весь оставшийся урожай с огорода,ведь оставить овощи до Корнилия в огороде - считалось плохой приметой.

Наши предки верили, что не убрав урожай, потом в земле расти ничего не будет.

Сегодня из овощей наши предки готовили разные блюда, главным блюдом было из редьки, ее считали королевой овощей.

Известно, что редьке приписывали уникальные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора.

Раньше, если девушке не нравился парень, то они его кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить.

26 сентября считается хорошим днем, чтобы посадить яблоню, смородину или подрезать кусты и полить цветы.

Нельзя делать 26 сентября праздновать свадьбу, свататься или устраивать шумные вечеринки.

Также убирать в доме сегодня не стоит, однако при большом желании можно произвести перестановку мебели.

26 сентября лучше остаться дома и не планировать прогулки или поездки.

Сегодня нельзя гадать на зеркале, это может привести к большому несчастью.

Существуют и приметы 26 сентября, среди которых:

Если постоять под дождем сегодня - можно очиститься и оздоровиться на год вперед.

Раньше говорили - съешь сегодня редьку - болеть будешь редко.

В том случае, если вам сегодня будут давать советы - не игнорируйте их, вероятно, подсказка скоро пригодится.

Источник: РБК.

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