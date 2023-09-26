В народе праздник 26 сентября принято называть Корнилов день, Корнилья или Корнилий.
Издавна, до 26 сентября было принято собирать весь оставшийся урожай с огорода,ведь оставить овощи до Корнилия в огороде - считалось плохой приметой.
Наши предки верили, что не убрав урожай, потом в земле расти ничего не будет.
Сегодня из овощей наши предки готовили разные блюда, главным блюдом было из редьки, ее считали королевой овощей.
Известно, что редьке приписывали уникальные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора.
Раньше, если девушке не нравился парень, то они его кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить.
26 сентября считается хорошим днем, чтобы посадить яблоню, смородину или подрезать кусты и полить цветы.
Нельзя делать 26 сентября праздновать свадьбу, свататься или устраивать шумные вечеринки.
Также убирать в доме сегодня не стоит, однако при большом желании можно произвести перестановку мебели.
26 сентября лучше остаться дома и не планировать прогулки или поездки.
Сегодня нельзя гадать на зеркале, это может привести к большому несчастью.
Существуют и приметы 26 сентября, среди которых:
Если постоять под дождем сегодня - можно очиститься и оздоровиться на год вперед.
Раньше говорили - съешь сегодня редьку - болеть будешь редко.
В том случае, если вам сегодня будут давать советы - не игнорируйте их, вероятно, подсказка скоро пригодится.
Источник: РБК.
Последние новости:
Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.
Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.