Украинским беженцам в Германии вдвое сократят федеральную помощь в следующем году.

Так, в Германии отменят вклад в расходы на поддержку и интеграцию беженцев из Украины.

В Берлин 25 сентября сообщили о выделении максимум 1,7 миллиарда евро в поддержку расходов беженцев в 2024 году по сравнению с 3,75 миллиарда евро в 2023-м.

Таким образом, исходя из выделенной суммы на следующий год – помощь беженцам в Германии сократят вдвое.

Федеральное правительство не обещает, что помощь будет соответствовать финансированию в 2023 году.

Сообщается, что правительство планирует отменить свой вклад в расходы по уходу и интеграции украинских беженцев, добавили источники.

"Только что приехала из Германии. Это какой-то ужас. Наши говорят, что им не выгодно работать, лучше на социале сидеть. Прикрываются детьми, которые уже ходят в школу. Спросили у меня сдала ли я свою квартиру)) Они сдавали)) Сами работают онлайн имеют бизнес еще в Украине. Ездят по нормальным курортам, любят Испанию, Францию.. Живут в хороших социальных квартирах. Ищут выходы как купить квартиры там и не потерять социал. Но я не очень верю, что им будут сокращать выплаты",

"Все кто мудр, приехали и работали. Ничего даром не бывает",

"Тем, кто сейчас в Германии ничего не отменят, не будут помогать новоприбывшим. А именно по интеграции, не будут платить за изучение языка",

"Домой пусть все едут, а кто будет отстаивать Украину, кто как не мы", - пишут в комментариях украинцы.

Источник: Reuters ссылаясь на собственные источники в правительстве Германии.

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