Этой осенью в Украине можно ожидать повышения цены на несколько основных продуктов питания, в том числе хлеб, мясо и молокопродукцию. Был сделан прогноз, на сколько повысятся цены.

Эксперт Иван Стефанишин отмечает, что в этом году аграрии воспользовались меньшим объемом удобрений и защиты от вредителей. Во время посева озимой пшеницы цены на удобрения резко подскочили, и это привело к финансовым трудностям в сельскохозяйственном секторе.

В ближайшем будущем можно ожидать повышения цены на хлеб, ведь конкуренция за качественную муку уже растет, и она в дальнейшем укрепится. Стоимость хлеба, вероятно, вырастет из-за повышения цены на муку на 5-7%.

Относительно мяса и птицы, прогнозируется также повышение цены из-за нехватки ресурсов. Уже зафиксирован рост цен на свинину и птицу на 10%. Основная причина состоит в недостаточном ресурсе в этом секторе. В Украине понесены потери в селекционно-племенной работе и уничтожены 16 породных линий в свиноводстве и КРС. Это привело к значительной зависимости от импорта.

Также предполагается повышение цены на молочные продукты. Однако стоимость масла, по словам эксперта, будет повышаться только в связи с другими факторами, такими, как цены на топливо и энергетику.

Проблемы с сахаром возникнут из-за глобального дефицита этого продукта и проблем в Индии. Несмотря на высокий урожай сахарного тростника в Украине, цены будут расти из-за зависимости от мировых цен и увеличения объемов экспорта.

Источник: "РБК-Украина".

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