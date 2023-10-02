Так, поляк не растаможил авто, которое еще в прошлом году передал украинским защитника.

Сообщается, что на таможне у него решили отобрать другой автомобиль, на котором он приехал в Украину.

Таким образом, на Львовской таможне забрали машину волонтера из Польши, по причине того, что он якобы не растаможил предыдущее авто.

В 2022 году волонтер из Польши передал украинским военным автомобиль.

Также известно, что он помогал военным с топливом.

"Он привез канистры с горючим, помощь ребятам и этим автомобилем поехал на восток. У ребят, увидев этот автомобиль, глаза загорелись и говорят: "Можете ли нам оставить?". Он волонтер и помогает, он говорит: "Без проблем, ребята, берите", – говорит волонтер Елена Смирнова.

Авто волонтера осталось на фронте, а сам поляк вернулся домой.

Через год он решил снова приехать в Украину на другом автомобиле.

По словам волонтерки, машину у поляка изъяли таможенники за неуплату штрафа в размере 170 тысяч гривен из-зи того, что тот якобы не растаможил предыдущее авто.

Есть информация о том, что представители Львовской таможни обратились в суд, чтобы привлечь волонтера к ответственности из-за того, что мужчина за год не смог растаможить авто.

В итоге суд освободил от ответственности поляка, объявив устное замечание. Суд распорядился вернуть автомобиль владельцу.

Поляк заявил о том, что "ждет возвращения имущества, чтобы в дальнейшем волонтерить".

Источник: Суспільне.

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