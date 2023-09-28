Как сообщает Politeka.net, в Комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассказали о гибели Антона Игошина.

В телеграмм-канале Верховной Рады отмечается, что Антон Игошин профессионально занимался прыжками на батуте и имел звание мастера спорта Украины.

В 2013 году окончил Херсонский физико-технический лицей.

«Педагоги и тренеры говорят, что Антон был очень трудолюбивым, надежным, дружелюбным и чрезвычайно открытым для других. Такие же слова говорят и в военной части, где служил Антон», – рассказали в Комитете Верховной Рады.

Сразу после начала полномасштабного вторжения Антон добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, и уже 26 февраля, на третий день наступления, участвовал в обороне Николаева.

Страшное известие о судьбе спортсмена и защитника пришло 23 сентября – во время выполнения боевого задания, попав под вражеский артобстрел, Антон Игошин погиб.

«Ему было всего 27 лет… Вечная память Герою...», - говорится в сообщении.

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