Директора строительного предприятия подозревают в присвоении более полумиллиона гривен.

Во Львовской области директора предприятия подозревают в присвоении более полумиллиона гривен.

Как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, сообщено о подозрении 47-летнему директору.

Подозреваемый должен был обеспечить выполнение работ по огнезащите казармы в Самборском районе, приобретя для этого соответствующие товары.

Однако есть работы, которые подрядчиком не были осуществлены, а товары для огнезащиты деревянных конструкций вообще не использованы.

По завершению ремонта между представителями фирмы и квартирно-эксплуатационной части, которые не были в курсе преступных намерений "бизнесмена", были подписаны документы и произведен расчет.

Директору, подозреваемому в мошенничестве, удалось завладеть более 570 тысяч гривен.

Известно, что ему избрана мера пресечения и объявлено о подозрении по ч.4 ст.191 и ч.2. ст.366 УК Украины.

Напомним, в Харькове начнется судебный процесс по главной специалисте отдела районной администрации городского совета, которая обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

По информации следствия, эта работница заключила контракт на молочные продукты для детского сада более двух миллионов гривен.

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