Особенно заметна была растущая цена на соленое сало в течение месяца.

В Украине наблюдается значительный рост средних цен на популярные продукты, и в сентябре 2023 к этому перечню присоединилось сало. Аналитики разработали прогнозы по дальнейшим изменениям цен на этот продукт.

По информации портала Минфин , в течение сентября цены на украинское сало в среднем повысились с 252,82 до 254,00 гривен за килограмм.

Но особенно заметна была растущая цена на соленое сало в течение месяца. Стоимость одного килограмма поднялась с 251,77 до 271,50 грн. Как указал советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции во Львове Иван Стефанишин, ожидается дальнейший рост стоимости животноводческой продукции в Украине.

Уже сейчас цены на некоторые виды мяса выросли на 10% из-за нехватки ресурсов в области сельскохозяйственного производства. Страна потеряла важный селекционно-племенный потенциал, приведя к исчезновению 16 пород животных в свиноводстве и крупного рогатого скота. Это привело к увеличению зависимости от импорта, отметили эксперты.

Ожидается, что в октябре-ноябре цены на мясо повысятся на 5% из-за увеличения производственных затрат: удорожания топлива, электроэнергии и кормов.

Источник: economics.novyny.live

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.