Да, СБУ задержала вражескую агентку, которая «наводила» огонь на защитников под Бахмутом.

Служба безопасности сообщает , что «на горячем» задержана еще одна агентка ФСБ.

Злоумышленница передала врагу восемь локаций украинских войск, двигавшихся к передовой.

СБУ разоблачила изменницу почти сразу и сообщили об этом командованию ВСУ.

Были обезопасены украинские защитники, а вражеская агентка задержана при попытке передачи данных агрессору.

Женщина обходила территорию и скрыто фиксировала украинские военные объекты.

Полученные данные она передавала врагу через мессенджер и сразу же удаляла их с телефона.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Известно, что сейчас злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, директора строительного предприятия подозревают в присвоении более полумиллиона гривен.

Подозреваемый должен был обеспечить выполнение работ по огнезащите казармы в Самборском районе, приобретя для этого соответствующие товары.

Однако есть работы, которые подрядчиком не были осуществлены, а товары для огнезащиты деревянных конструкций вообще не использованы.

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