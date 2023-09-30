Да, СБУ задержала вражескую агентку, которая «наводила» огонь на защитников под Бахмутом.
Служба безопасности сообщает , что «на горячем» задержана еще одна агентка ФСБ.
Злоумышленница передала врагу восемь локаций украинских войск, двигавшихся к передовой.
СБУ разоблачила изменницу почти сразу и сообщили об этом командованию ВСУ.
Были обезопасены украинские защитники, а вражеская агентка задержана при попытке передачи данных агрессору.
Женщина обходила территорию и скрыто фиксировала украинские военные объекты.
Полученные данные она передавала врагу через мессенджер и сразу же удаляла их с телефона.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Известно, что сейчас злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, директора строительного предприятия подозревают в присвоении более полумиллиона гривен.
Подозреваемый должен был обеспечить выполнение работ по огнезащите казармы в Самборском районе, приобретя для этого соответствующие товары.
Однако есть работы, которые подрядчиком не были осуществлены, а товары для огнезащиты деревянных конструкций вообще не использованы.
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