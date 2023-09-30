В Украине ожидают роста цены на хлеб и некоторые овощи, такие как свекла и морковь из-за повышения стоимости энергоносителей и влияния войны на логистику. Стало известно, какой продукт станет дешевле.

По сельскохозяйственному зерну возникли трудности на внутреннем рынке, особенно в отношении пшеницы, используемой для производства муки.

Проваленные сборы зерна, в частности пшеницы, из-за мягкой зимы и дождливой погоды во время сбора урожая, также повлияли на цену муки, что может привести к удорожанию хлеба. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает, что цены на хлеб могут вырасти на 1% до 1,5% ежемесячно.

Однако есть и положительные тенденции, например, гречка может подешеветь благодаря спаду цены на мировом рынке и будет стоить примерно 25-30 гривен за килограмм до конца года. Другие овощи, особенно во время зимы, могут подорожать из-за затрат на их хранение, в частности, на энергоносители.

Эксперты предупреждают, что цены на некоторые продукты могут возрасти на 10–15% к концу года. Это касается мяса, в частности курятины, которая может подорожать на 5% из-за сокращенного поголовья птицы в предыдущем году и повышения затрат на производство. Свинина также может повысить свою цену из-за возросшего спроса перед новогодними праздниками.

Источник: ТСН.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.