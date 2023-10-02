Даже в период военных действий в Украине, пенсионеры продолжают получать свои пенсии, и для некоторых категорий пенсионеров предусмотрены дополнительные доплаты и надбавки. Один из таких случаев касается лиц, которым уже исполнилось 75 лет.

По объяснениям специалистов Пенсионного фонда при достижении пенсионерами 75 лет им предоставляется дополнительная доплата в размере 456 гривен. Однако существует определенное условие: общий размер их пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.

Важно отметить, что это не означает, что пенсионерам по достижении 75 лет автоматически добавляется 456 гривен к их пенсии. Вместо этого такое лицо получит разницу между 300 гривен (суммой, которую начисляли пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет) и 456 гривен. Иными словами, пенсия по достижении возраста 75 лет вырастет на 156 гривен.

Пенсионеры, перешедшие отметку в 80 лет, получают прибавку в размере 570 гривен. Эта возрастная надбавка к пенсии установлена ​​с 1 апреля 2020 года.

Прибавку к пенсии для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет начали выплачивать с 1 октября 2022 года. А относительно компенсационной доплаты для пенсионеров, достигших 75 лет, она была введена с октября 2021 года. В прошлом году эта доплата к пенсии также индексировалась, но с марта этого года ее размер оставили по-прежнему.

Источник: На пенсії

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