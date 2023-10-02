Эксперты указывают на рост расходов сельскохозяйственных производителей на удобрения и рост тарифов - потому цены на ключевый продукт растут.

Цены на хлеб, являющийся одним из основных продуктов в рационе украинцев, могут повыситься осенью 2023 года. Эксперты указывают на ряд факторов, повлияющих на цены, включая погодные условия и бизнес-тарифы на электроэнергию.

По словам Дениса Марчука, заместителя главы Всеукраинского аграрного совета, цены на хлеб могут вырасти на 1-1,5% в течение ближайшего месяца. Иван Стефанишин, советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка "Шувар", также предполагает повышение цен, но не называет конкретных цифр.

Оба эксперта указывают на проблемы с качеством пшеницы, что может привести к нехватке хорошей муки. Цены на муку уже повысились на 5-7%, что, по словам Стефанишина, не может не отразиться на стоимости хлеба. Марчук подтверждает, что качество зерна пострадало из-за слишком мягкой зимы и дождей во время сбора урожая.

Кроме того, оба эксперта указывают на рост расходов сельскохозяйственных производителей на удобрения из-за их удорожания. Это также повлияло на качество продукции и цены.

Важным фактором роста цен является рост затрат на энергообеспечение, логистику и заработную плату работникам в производстве. Один из экспертов отмечает, что цены на хлеб уже растут на 0,8-1% ежемесячно, и прогнозируется, что эта тенденция может продолжиться, что может повлечь за собой повышение цен на хлеб ближайшей осенью.

Источник: Обозреватель.

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