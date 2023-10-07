Очередных вражеских агентов задержали на территории нашей страны, а именно в Харькове и Житомирской области.

По указанию врага предатели собирали информацию о местах дислокации и перемещении защитников в указанных областях.

Как сообщила прессслужба СБУ, нейтрализованная агентурная сеть главного управления генштаба из РФ, действовавшая в Харьковской и Житомирской областях.

Известно, что задержаны три агента российской разведки, среди которых гражданин России.

Приспешники врага скрыто следили за воздушными атаками России, а затем направляли в игру информацию о «прилетах».

Благодаря этим данным оккупанты корректировали свои дальнейшие атаки на критическую и социальную инфраструктуру.

СБУ установила места нахождения агентов и задержала их.

Как стало известно, задержаны это жители, которых российская разведка завербовала до полномасштабного вторжения России.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Пока они под стражей, предателям грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, под видом услуг по трудоустройству в Украине злоумышленники завладели более чем 2 миллионами гривен. Столичные следователи объявили подозрение трем участвовавшим в этой преступной схеме.

Организатор схемы использовал назначенных людей в качестве фиктивных руководителей для регистрации юридических лиц. Затем он создал собственные сайты и координировал действия других участников схемы.

Последние новости Украины:

К украинке пришли из СБУ после ее постов в сети: нашли во время обыска в ее квартире.

Как сообщала Politeka, аферисты выдавая себя за волонтеров грабили пожилых людей: детали циничной схемы.

Также писала Politeka, очередной украинский судья впал в скандал.