По указанию врага предатели собирали информацию о местах дислокации и перемещении защитников в указанных областях.
Как сообщила прессслужба СБУ, нейтрализованная агентурная сеть главного управления генштаба из РФ, действовавшая в Харьковской и Житомирской областях.
Известно, что задержаны три агента российской разведки, среди которых гражданин России.
Приспешники врага скрыто следили за воздушными атаками России, а затем направляли в игру информацию о «прилетах».
Благодаря этим данным оккупанты корректировали свои дальнейшие атаки на критическую и социальную инфраструктуру.
СБУ установила места нахождения агентов и задержала их.
Как стало известно, задержаны это жители, которых российская разведка завербовала до полномасштабного вторжения России.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Пока они под стражей, предателям грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, под видом услуг по трудоустройству в Украине злоумышленники завладели более чем 2 миллионами гривен. Столичные следователи объявили подозрение трем участвовавшим в этой преступной схеме.
Организатор схемы использовал назначенных людей в качестве фиктивных руководителей для регистрации юридических лиц. Затем он создал собственные сайты и координировал действия других участников схемы.
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