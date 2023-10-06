Руководитель киевского коммунального предприятия и подрядчик уведомлены о подозрении.

Речь идет о хищении 760 тысяч гривен на реконструкцию гимназии.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры,

Голосеевская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении и. о. руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района и директора подрядной организации.

Их подозревают в завладении средствами столичного бюджета и служебном подлоге.

Следствие сообщает, что коммунальное предприятие заключило с подрядчиком договор о проведении работ по реконструкции гимназии в Голосеевском районе, с пристройкой зданий и сооружений.

Подозреваемые, чтобы завладеть бюджетными деньгами, внесли в официальные документы ложные данные о суммах и объемах работ, таким образом нанеся ущерб бюджету на сумму более 760 тысяч гривен.

У фигурантов изъята тендерная документация, договоры и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Также известно, что проверяется причастность других лиц к совершению преступления.



Руководитель киевского коммунального предприятия и подрядчик уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

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