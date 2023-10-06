Речь идет о хищении 760 тысяч гривен на реконструкцию гимназии.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры,
Голосеевская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении и. о. руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района и директора подрядной организации.
Их подозревают в завладении средствами столичного бюджета и служебном подлоге.
Следствие сообщает, что коммунальное предприятие заключило с подрядчиком договор о проведении работ по реконструкции гимназии в Голосеевском районе, с пристройкой зданий и сооружений.
Подозреваемые, чтобы завладеть бюджетными деньгами, внесли в официальные документы ложные данные о суммах и объемах работ, таким образом нанеся ущерб бюджету на сумму более 760 тысяч гривен.
У фигурантов изъята тендерная документация, договоры и документы с доказательствами незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются.
Также известно, что проверяется причастность других лиц к совершению преступления.
Руководитель киевского коммунального предприятия и подрядчик уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
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