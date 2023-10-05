Согласно данным Государственной службы статистики, в сентябре этого года цены на базовый продукт выросли на впечатляющие показатели – на 35,4%.

В сентябре этого года в Украине наблюдается значительный рост цены на один из самых популярных продуктов. Речь идет о ценах на куриные яйца. Этот тренд по росту цены начался еще в конце сентября и продолжается с начала октября.

По данным портала Минфин, средняя цена за одно яйцо заметно выросла.

Это привело к увеличению стоимости десятков яиц таких брендов:

Яйца куриные "Наседка" подорожали с 47,33 гривен до 53,80 гривен за десяток. Яйца куриные "Ясенсвит" подорожали с 48,72 гривен до 51,47 гривен за десяток.

Согласно данным Государственной службы статистики, в сентябре этого года цены на яйца выросли на впечатляющую сумму – на 35,4%.

Экономические аналитики предполагают, что увеличение цены может продлиться и в октябре. Специалисты считают, что в течение следующих двух кварталов стоимость куриных яиц может вырасти еще на 25-30%.

Это объясняется приближением к холодным временам и сезонным повышением спроса на экспорт в другие страны. Также цены на яйца для потребителей могут повлиять на рост стоимости энергоносителей.

По мнению финансового эксперта Богдана Слуцкого, до конца года средняя стоимость десятка яиц первой категории может достигнуть 50-57 гривен, а для яиц более высокой категории цены могут подняться до 80 гривен.

Источник: На Пенсии.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.